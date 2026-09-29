En una noche de locura que no estuvo exenta de dramatismo ni de goles, la selección de Brasil logró una emocionante victoria sobre su anfitriona Australia por 4-2, en un duelo en el que la Canarinha le dio la vuelta al marcador dos veces, aunque la alegría del triunfo no fue completa debido a la preocupante lesión que sufrió la estrella del equipo.

La selección de Brasil recibió un golpe doloroso, ya que la estrella Raphinha sintió una molestia muscular repentina que le obligó a abandonar rápidamente el terreno de juego, en una escena que inquietó a la afición del Barcelona y al cuerpo técnico de la Seleção, especialmente por haber sido la figura indiscutible de la primera parte.

Un guion de locura en la primera parte

El inicio fue de un fuego brasileño por excelencia, pues la Canarinha no dio más que 3 minutos de tregua a su anfitriona: el lateral Vanderson abrió el marcador tempranamente con un gol que dejó atónita a la afición australiana y puso a Brasil por delante 0-1.









Pero la respuesta australiana llegó dura y por partida doble en apenas 4 minutos: en el minuto 30, el defensa Alessandro Circati logró igualar el marcador 1-1, antes de que Connor Metcalfe encendiera las gradas con un segundo gol en el minuto 34, dándole la vuelta por completo al resultado y colocando a Australia por delante 2-1.









La selección de Brasil intentó reaccionar, y el minuto 40 fue testigo de una fuerte entrada de Gabriel, antes de que Raphinha salvara a la Canarinha de la derrota en el tiempo agónico de la primera parte, al anotar el gol del empate 2-2 desde el punto de penalti en el minuto 45+1.





Vuelta al marcador y golpe de gracia

Tras la salida de Raphinha, el técnico apostó por el joven talento Endrick como sustituto, y este cambio tuvo un efecto mágico.









En un momento decisivo que cambió el equilibrio del partido, Bruno Guimarães logró poner de nuevo por delante a la Canarinha con un valioso gol en el minuto 70, aprovechando un pase mágico y preciso de Endrick, que demostró una vez más su capacidad para marcar la diferencia en los momentos difíciles.

Y Vinícius Júnior sentenció por completo las cosas para la Canarinha, tras encargarse de anotar el cuarto gol en el minuto 80 desde el punto de penalti con gran confianza, dando el golpe de gracia a las esperanzas de la selección australiana y confirmando la superioridad de Brasil en una noche que fue testigo de un brillo colectivo de las estrellas de la Seleção.



















