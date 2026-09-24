No fue un gol imparable ni un regate mágico lo que situó a Mohamed Salah, estrella del Trabzonspor turco, en el centro de la escena esta vez, sino un gesto humano espontáneo que encarnó el valor de una verdadera estrella.

Mientras la selección de Egipto se prepara para la batalla de la clasificación continental, el "Faraón" acaparó los focos con un detalle magnífico dentro de la concentración, que recibió el elogio de una cadena internacional y provocó una amplia ola de admiración en las redes sociales.

La selección de Egipto continúa sus intensos preparativos para disputar la clasificación de la Copa Africana de Naciones 2026, donde Egipto inicia su camino con un duro enfrentamiento ante la selección de Angola mañana viernes, antes de medirse a la selección de Sudán del Sur en la segunda jornada de la clasificación, bajo la dirección del seleccionador Hossam Hassan.

Y en medio de este ambiente, la cadena turca "HaberTs" puso el foco sobre una imagen excepcional de su protagonista Mohamed Salah, y describió lo que hizo como "un gesto que merece elogio".

Según la cadena, la estrella egipcia no se limitó a desempeñar su papel como jugador durante las sesiones de entrenamiento, sino que tomó la iniciativa de ayudar a los miembros del cuerpo técnico en la preparación y organización de las sesiones de entrenamiento, en una escena que reflejó su gran humildad y su absoluto compromiso con la selección de su país.

Los vídeos y las imágenes que documentan estos momentos se difundieron a la velocidad del rayo en las redes sociales, donde los aficionados al fútbol de todo el mundo elogiaron el comportamiento de Salah, considerando que lo que hizo confirma que el verdadero estrellato es cuestión de valores antes que de goles y títulos.

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Mohamed Salah, que es el pilar fundamental del proyecto de Hossam Hassan, aspira a liderar a Egipto para lograr un arranque contundente y cosechar las primeras victorias en el camino en busca del título continental, aprovechando el elevado espíritu que reina en la concentración actual y del que él mismo fue uno de los principales artífices con este gesto sencillo y profundo a la vez.