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FBL-EUR-C3-AZ ALKMAAR-JUVENTUSAFP
Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

En vídeo: la Juventus arranca una difícil victoria europea en los Países Bajos

AZ Alkmaar vs Juventus
AZ Alkmaar
Juventus
Europa League
Países Bajos
Italia

El equipo neerlandés estuvo cerca del empate

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La Juventus italiana arrancó una complicada victoria ante su anfitrión, el AZ Alkmaar neerlandés (2-1), la tarde de este jueves en el estadio AFAS, dentro de los encuentros de la cuarta jornada de la fase de liga de la Europa League.

Con este triunfo, la Juve elevó su casillero a 10 puntos, situándose en el quinto lugar de la clasificación de la Europa League, mientras que el AZ Alkmaar se quedó congelado en 6 puntos, en el decimocuarto puesto.

Teun Koopmeiners abrió el marcador a favor de la Juventus en el minuto 19, después de aprovechar un destacado pase raso de su compañero Randal Kolo Muani para enviar el balón al fondo de la red con su pierna izquierda.

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El conjunto italiano mantuvo su presión, y Kolo Muani logró ampliar la ventaja con el segundo gol, en el minuto 37, tras aprovechar un error de la defensa del AZ Alkmaar para rematar con su pierna izquierda al rincón más lejano.

Con el inicio de la segunda parte, el AZ Alkmaar intensificó sus intentos ofensivos en busca de recortar distancias, pero la Juventus conservó su ventaja, con una brillante actuación defensiva de los visitantes.

En el minuto 88, el AZ Alkmaar consiguió recortar la diferencia a través de Mexx Meerdink, e incluso estuvo a punto de alcanzar el empate unos dos minutos después, pero el árbitro anuló el gol por fuera de juego.

Los locales presionaron con fuerza en los últimos minutos sobre la defensa de la Juve, algo que alteró los nervios del entrenador italiano Luciano Spalletti, quien se mostró exaltado con algunos de sus jugadores antes y después del final del encuentro, que terminó con la victoria de los bianconeri (2-1).

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