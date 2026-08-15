¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
imago-sport-1080560543.jpgZUMA Press Wire

Traducido por

En vídeo: la joven promesa del Al-Ittihad priva a Houssem Aouar de entrar en la historia

Al Ittihad vs Al Kholood
Al Ittihad
Al Kholood
1ª División
H. Aouar
H. Al-Shanqiti
Arabia Saudí
Argelia

El astro argelino desperdició una oportunidad histórica

La joven promesa del club Al-Ittihad, el centrocampista Houssem Aouar, se quedó sin la oportunidad de entrar en la historia del club saudí por la puerta grande.

El Al-Ittihad recibió este sábado a su rival, el Al-Khaleej, en el estadio Al-Inma de Yeda, en la primera jornada de la Liga Roshn Saudí.

El Al-Ittihad dispuso de un penalti, que Houssem Aouar se encargó de lanzar en el minuto 32 del encuentro, pero Hamed Al-Chinguetti, guardameta del Al-Khaleej, logró detenerlo con maestría.

De este modo, Houssem Aouar se convirtió en el primer jugador en fallar un penalti en la actual temporada de la Liga Roshn, después de que se anotaran los cinco lanzamientos concedidos en los partidos anteriores.

Entradas para los partidos de la Liga Roshn Saudí¡Compra tu entrada ahora!

King Cup
Al Najma crest
Al Najma
ANA
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
King Cup
Jeddah crest
Jeddah
JED
Al Kholood crest
Al Kholood
ALK

Al-Chinguetti, cedido por el Al-Ittihad al Al-Khaleej, privó a su compañero argelino de entrar en la historia, ya que se habría convertido en el segundo jugador en marcar en al menos dos partidos inaugurales con el Al-Ittihad en la Liga Saudí en la era del profesionalismo.

Aouar marcó el gol inaugural del Al-Ittihad en la temporada 2024-2025 de la Liga Saudí, antes de que su compañero en el Al-Ittihad le privara de repetirlo en la actual temporada.

Cabe recordar que Fahd Al-Muwallad, leyenda del Al-Ittihad, es el único jugador que ha marcado en más de un partido inaugural con el Al-Ittihad en la Liga Roshn desde el inicio de la era del profesionalismo en la temporada 2008-2009.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google