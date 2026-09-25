En vídeo: la FIFA salva a la selección de Catar de perder los puntos ante Baréin

La selección de Qatar recurrió a la Federación Internacional de Fútbol "FIFA" para evitar perder los puntos de su partido ante Bahréin en la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27".

Los canales cataríes "Al Kass" habían confirmado que la selección de Bahréin protestó por la participación de Assim Madibo, jugador de Qatar, en la victoria de Qatar por 2-0, ayer jueves, en la primera jornada de la fase de grupos del torneo del Golfo.

La selección de Bahréin considera que el jugador catarí no tenía derecho a participar en el partido desde un principio, debido a su sanción de 5 partidos en la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

Sin embargo, el periodista catarí Majed Al Khulaifi confirmó la validez de la postura de Qatar y el derecho de Madibo a participar en el partido con normalidad, después de haber contactado con la Federación Internacional de Fútbol para verificar este asunto.

Al Khulaifi dijo, en declaraciones a los canales cataríes "Al Kass", que la Federación Catarí de Fútbol se dirigió a su homóloga internacional para conocer la situación de Madibo respecto a su participación en el torneo del Golfo antes de su comienzo.

Según el periodista catarí, la "FIFA" confirmó que Madibo no agotará la sanción que le fue impuesta en el Mundial durante la Copa del Golfo Arábigo, pero que ello debe ser en partidos oficiales, no amistosos.

La Federación Catarí presentó sus comunicaciones con la FIFA a su homóloga del Golfo, y esta última reconoció el derecho de Madibo a participar en el torneo y le concedió la aprobación oficial para ello.

Cabe recordar que la selección de Qatar ocupa el segundo puesto del segundo grupo de la Copa del Golfo Arábigo con 3 puntos, solo por diferencia de goles por detrás de la selección de los Emiratos Árabes Unidos, líder del grupo.