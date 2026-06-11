En vídeo: «La FIFA» rompe con la tradición... Un nuevo formato para el Mundial de 2026

Por primera vez en 94 años de Copa del Mundo, el partido inaugural México-Sudáfrica en el Azteca aplicó el nuevo formato que la FIFA usará desde 2026.

Por primera vez, todos los integrantes de cada selección —titulares, suplentes y cuerpo técnico— se tomaron de la mano en un círculo en el centro del campo para cantar juntos sus himnos.

Las pantallas del mundo mostraron a los mexicanos rodeando el círculo central y cantando «Los mexicanos en grito de guerra», antes de que Sudáfrica hiciera lo mismo con «Llamada de Sudáfrica», ante 87 000 aplausos.

Una fuente de la FIFA explicó a ESPN que el cambio busca «fomentar el espíritu de equipo y la igualdad entre titulares y suplentes, y convertir el momento del himno de un acto protocolario en un momento humano y unificador... Ya no queremos 11 jugadores en la foto y 12 en el banquillo, queremos a toda la selección».

El sistema, probado en la Copa Mundial de Clubes 2025, se usará en los 104 partidos del torneo en Estados Unidos, México y Canadá, y es parte de los cambios para la primera edición con 48 selecciones.

Las reacciones han sido diversas: la afición mexicana lo encontró emotivo, mientras algunos analistas europeos lo tacharon de teatral. Pero la imagen que quedará de la inauguración de 2026 no será un gol ni una tarjeta, sino un círculo de jugadores cantando a su patria.