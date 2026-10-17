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Traducido por

En vídeo: la estrella del Barcelona rompe su larga sequía en la noche de la manita

Real Betis vs Barcelona
Real Betis
Barcelona
Primera División
D. Olmo
España

Dani Olmo, estrella del Barcelona, logró romper su larga sequía con el conjunto catalán en la noche de la victoria sobre el Real Betis por 5-2, en la novena jornada de LaLiga.

Olmo dejó su huella en la gran victoria del Barça al marcar el quinto gol, en el minuto 81, con un magnífico disparo desde las inmediaciones del área.

Así, Olmo anotó su primer gol con el Barcelona esta temporada, después de no ver puerta desde el pasado mes de marzo.

El diario Sport había explicado antes del partido de hoy que Olmo sufría una sequía goleadora, ya que el último gol del jugador con la camiseta del Barcelona databa del 15 de marzo pasado, en el duelo contra el Sevilla, cuando se lanzó hacia la portería aprovechando un pase de Marc Bernal y luego remató con su pierna derecha un balón a ras de suelo que acabó en el fondo de la red.

Olmo disputó 22 partidos con la camiseta del Barça desde su gol ante el Sevilla, pero no consiguió volver a marcar hasta que logró batir la portería del Real Betis.

En cuanto al último gol de Olmo en las competiciones europeas con la camiseta del Barcelona, lo anotó el 21 de enero de este año en Praga.

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