En vídeo: la estrella del Barcelona cumple su promesa tras el Mundial

Pedri, la estrella de la selección española, cumplió la promesa que hizo durante el Mundial 2026.

El portal Tribuna señaló que Pedri, estrella del Barcelona, apareció con el pelo rubio platino tras la conquista del título por parte de España.

El centrocampista de la selección española se había comprometido a cambiarse el color del pelo si la Roja lograba coronarse campeona del Mundo.

Pedri desveló su llamativo look a través de su cuenta de Instagram, donde publicó una foto de su cabello teñido, acompañada de un divertido comentario: «Las promesas hay que cumplirlas. Campeón del mundo = Pedri rubio».

El nuevo peinado ya ha despertado gran interés, pero Pedri no es la única estrella de España que ha celebrado el Mundial de una manera llamativa.

Gavi también cambió su aspecto y se tiñó el pelo de un vistoso rosa neón, mientras que Marc Cucurella fue todavía más lejos, después de hacerse un tatuaje con el rostro del seleccionador español, Luis de la Fuente.

Tras disfrutar de un merecido descanso después del final del torneo, Pedri se prepara ahora para regresar a sus obligaciones con el Barcelona.