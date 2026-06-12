En vídeo: La estrella del Al-Qadsia responde tras 16 años... Kenyonis se burla del baile sudafricano

México inició el Mundial 2026 con un 2-0 sobre Sudáfrica en un vibrante partido en el Azteca. El primer gol, en el minuto 9, recordó la edición de 2010.

El mexicano Julián Quiñones marcó el 1-0 en el minuto 9 y lo celebró de forma llamativa: al imitar el famoso baile que los sudafricanos celebraron tras marcarles en la inauguración de 2010, una “respuesta histórica” 16 años después.

Kenyones, que marcó 33 goles con el Al-Qadisiyah saudí, celebró ante la afición del Estadio Azteca con una serie de movimientos inspirados en las antiguas celebraciones de la «Bafana Bafana», en una referencia directa al partido inaugural de hace 16 años, que terminó entonces en empate 1-1 entre ambas selecciones.

A diferencia de 2010, cuando México tardó en anotar hasta el segundo tiempo, esta vez solo necesitaron nueve minutos: Kenyonis aprovechó un error defensivo y definió entre las piernas del portero Ronwyn Williams.

Raúl Jiménez aumentó la ventaja en el 67’ y, pese a tres expulsiones, México ganó 2-0 y lidera el Grupo A por diferencia de goles.