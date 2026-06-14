Shamseddine Talbi, estrella de Marruecos, afirmó que no se arrepienten de haber dejado escapar la victoria ante Brasil.

Marruecos debutó en el Mundial 2026 con un 1-1 ante Brasil, tras adelantarse con gol de Ismail Saibari en el 21'.

Talbi declaró a los medios, en un vídeo difundido por Hesport en YouTube: «Queríamos ganar y pudimos hacerlo».

“No hay nada que lamentar: empezamos con intensidad y seguimos presionando en la segunda parte, pero no llegó el segundo gol”.

Sobre el premio a mejor jugador del partido otorgado a Vinicius Junior, añadió: «Sabemos que es un gran jugador, pero no sé si fue el mejor».

Y subrayó: «No sentimos miedo ante Brasil; también tenemos jugadores de nivel y no debemos temer a nadie».

Shamsuddin Talbi concluyó: «Estamos aquí para llegar lo más lejos posible en este torneo».