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La selección marroquí sub-17 no tardó en hacerse notar en el Mundial de la categoría. En su primera aparición en el torneo que se disputa en Catar, Marruecos ofreció un vendaval ofensivo y arrolló a Fiyi por 6-0, un mensaje claro y directo para todos sus rivales, empezando por España y China.

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Marruecos se midió este viernes a Fiyi en la primera jornada del grupo H, que completan España y China, un grupo considerado desde el principio como uno de los más fuertes del torneo.

Desde los primeros minutos, Marruecos impuso un dominio absoluto sobre el desarrollo del partido y no dejó respirar a su rival, llegado desde Oceanía. Abrió el marcador muy pronto y convirtió el encuentro en un festival de goles.

Los seis tantos marroquíes llegaron por medio de Ismail El Aoud en el minuto 3 e Ibrahim El Rabbaj en el 5, con los que los marroquíes encarrilaron rápidamente el choque, antes de que Imran Talai firmara el tercero en el 42. Después, Ziyad Baha siguió brillando con un doblete en los minutos 49 y 55, y Rami Lakmani cerró la goleada con el sexto en el 85.

Con esta amplia victoria, Marruecos suma tres puntos y lidera el grupo H por diferencia de goles sobre España, mientras que Fiyi es cuarta sin puntos. Un arranque perfecto que refleja las grandes ambiciones de los marroquíes en este torneo.

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Sin embargo, Marruecos no está solo en lo más alto: en el otro partido del grupo, España también logró una contundente victoria ante China por 5-0, en un encuentro que confirmó que la lucha por el liderato estará al rojo vivo hasta la última jornada.

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España se adelantó por medio de Baskir, de penalti, en el minuto 40. Tounkara hizo el segundo en el 45+2, antes de que Emeka brillara con un doblete en los minutos 73 y 79, y Trujillano cerró la cuenta en el 85 para sellar el 5-0 de «la Roja».

Con estos resultados, el grupo H está que arde: Marruecos lidera con solo un gol de ventaja sobre España, mientras que China intentará resarcirse de su abultada derrota en la próxima jornada. Fiyi, por su parte, lo tiene muy complicado tras este arranque desastroso.

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Todo apunta a que el próximo duelo entre Marruecos y España será una final anticipada por el primer puesto del grupo. Ambas selecciones presentaron con fuerza sus credenciales en la primera jornada y mostraron un gran potencial ofensivo y capacidad para marcar desde distintas posiciones.

Por su parte, Marruecos lanzó un mensaje contundente: no ha venido a Catar solo a participar, sino a pelear por el título y llegar lejos en el torneo, apoyado en una generación prometedora que tiene talento, confianza y espíritu competitivo.

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Tras esta victoria aplastante, la selección marroquí sub-17 afrontará sus próximos partidos con la moral por las nubes y con más confianza en su capacidad para superar la fase de grupos y seguir haciendo historia en el Mundial sub-17, ante la gran ilusión de una afición marroquí que espera mucho de esta generación en el futuro.