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En vídeo: la ceremonia de renovación del contrato de Hamza Abdelkarim

Fichajes
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El Barcelona premia a su joven talento

El Barcelona anunció este martes la renovación del contrato de su joven delantero egipcio Hamza Abdelkarim, que seguirá en el conjunto catalán hasta el 30 de junio de 2030.

El acto de renovación del contrato se celebró en el despacho de Joan Laporta, presidente del Barcelona, con la presencia del jugador.

La renovación del contrato del delantero egipcio llega tras su destacada actuación durante la pretemporada de verano, que finalizó como máximo goleador del Barcelona con 5 goles, además de haber disputado sus primeros minutos con el primer equipo en LaLiga ante el Rayo Vallecano.

Hamza se había incorporado a la academia del Barcelona durante el mercado de fichajes de invierno y firmó un contrato hasta el año 2029, que incluía una cláusula de rescisión de 15 millones de euros, antes de que la gran progresión que experimentó su nivel llevara al club a moverse para ampliar su contrato y elevar de forma notable el valor de la cláusula de rescisión.

Según lo informado por el periodista Fabrizio Romano, la cláusula de rescisión en el nuevo contrato alcanzará los 150 millones de euros.

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Mira el vídeo de la renovación del contrato


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