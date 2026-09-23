Los expertos arbitrales, el egipcio Gamal El-Ghandour y el omaní Ahmed Al-Kaf, confirmaron, a través del canal "Abu Dhabi Sports", la existencia de un penalti claro que no se pitó a favor de la selección de Arabia Saudí en su partido ante Kuwait, dentro de la jornada inaugural del torneo de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27", que se disputó la tarde del miércoles y terminó con victoria de Arabia Saudí (1-0), en el estadio Inma de la Ciudad Deportiva Rey Abdullah, en Yeda.

El único gol del partido lo marcó el defensa kuwaití, Yousef Al-Haqqan, en propia puerta en el minuto 73.

Lee también

Ofensiva catalana contra el Balón de Oro: gracias, el Barcelona no lo quiere

Cañizares: ¡los delanteros del Real Madrid se mueven sin balón de forma terrible!

El minuto 28 fue testigo de la jugada polémica, cuando uno de los jugadores de Kuwait levantó la mano para impactar con el balón durante una acción disputada, un lance que no advirtieron ni el árbitro principal ni los árbitros del vídeo, ya que el balón pareció haber chocado con la cabeza de uno de los jugadores de Arabia Saudí.

Los dos expertos consideraron que la mano del defensa estaba alejada del cuerpo y en una posición antinatural, lo que hace que la acción merezca un penalti según las reglas del juego.

Al-Kaf restó responsabilidad al árbitro principal, el portugués João Pinheiro, en esta jugada dada su dificultad, dirigiendo el dedo acusador en mayor medida hacia el equipo de tecnología de vídeo, al considerar que este debería haber llamado la atención de Pinheiro.

Con esta victoria, la selección de Arabia Saudí elevó su casillero a 3 puntos para colocarse líder del Grupo Uno, mientras que Irak y Omán sumaron un punto cada uno, tras su empate (1-1) en el otro partido del grupo, y Kuwait se quedó sin puntos.

La ciudad de Yeda acoge las competiciones del "Golfo 27", durante el periodo comprendido entre el 23 de septiembre y el 6 de octubre de 2026, con la participación de 8 selecciones repartidas en dos grupos.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora".



