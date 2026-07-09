Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
US-FBL-WC-2026-FANSAFP

Traducido por

En vídeo: la afición marroquí imita una tradición mexicana «molesta» con los jugadores de la selección francesa

Marruecos
World Cup
Francia vs Marruecos
Francia
Marruecos
Francia
EE. UU.

¿Qué pasó fuera del hotel?

Mientras Kylian Mbappé y sus compañeros se preparaban para dormir antes de su partido más importante del Mundial, la afición marroquí se disponía a despertarlos. Una tradición mexicana que pasó de los dieciseisavos de final a los cuartos de final y cuya protagonista esta vez fueron los «Leones del Atlas», que decidieron iniciar la batalla contra Francia nada menos que doce horas antes del pitido inicial.

A las 22:30, hora local, decenas de hinchas se reunieron frente al hotel francés y, en minutos, el lugar se convirtió en una fiesta de carnaval.

tambores y vuvuzelas retumbaban sin pausa, Los fuegos artificiales iluminaban el cielo de Boston y los aficionados marroquíes cantaban para provocar a los jugadores y obligarlos a asomarse.

La cadena francesa «RMC» confirmó que el estruendo se escuchaba en las habitaciones y molestaba a los vecinos.

Esta «fórmula festiva y molesta», ya marca de México en el Mundial 2026, se usó contra Ecuador en la fase de grupos y ante Inglaterra en octavos. 

World Cup
Francia crest
Francia
FRA
Marruecos crest
Marruecos
MAR

Esta noche, los hinchas marroquíes han replicado la estrategia con la esperanza de que el ruido derrote a los antiguos campeones del mundo.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google