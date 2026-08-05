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En vídeo: la afición del Trabzonspor acorrala al "intruso del Galatasaray" en el recibimiento a Salah

Fichajes
M. Salah
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Turquía

El recibimiento a la estrella egipcia Mohamed Salah en Turquía no se limitó únicamente a los cánticos y las ruidosas ovaciones, sino que fue testigo de una divertida escena humana que robó las miradas del acto principal e incendió las redes sociales en cuestión de horas.

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Mientras la afición del Trabzonspor se agolpaba para recibir a su nueva estrella procedente del Liverpool, todos se sorprendieron con la aparición de un aficionado del Galatasaray, el rival tradicional, en medio de las multitudes, vistiendo la camiseta roja y amarilla de su equipo.

«Quítate la camiseta»: una celebración con sabor a humor

La escena, recogida por un vídeo que circuló ampliamente, mostró la reacción espontánea y divertida de la afición del Trabzonspor. En lugar de tensión, decenas de aficionados rodearon al «intruso» en un ambiente festivo y le pidieron de forma amistosa que se quitara la camiseta del Galatasaray, entre risas y cánticos en nombre de Salah y del Trabzon. El aficionado respondió a la situación con deportividad y se quitó la camiseta entre los aplausos de la afición, que consideró la escena parte de los «rituales de bienvenida» a su estrella mundial.

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Salah llega a Turquía: la firma, el jueves

Mohamed Salah había aterrizado en Estambul la mañana del miércoles, donde fue recibido por miles de seguidores del Trabzonspor, antes de tomar otro avión con destino a la ciudad de Trebisonda, a orillas del mar Negro, para completar los trámites de su traspaso.

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Mohamed Salah llegó a la ciudad de Trebisonda la noche del miércoles, y está previsto que los contratos se firmen oficialmente y que el fichaje se anuncie mañana jueves, para comenzar así un nuevo capítulo tras una trayectoria legendaria con el Liverpool que duró 8 temporadas, durante las cuales marcó 257 goles en 442 partidos y conquistó todos los títulos posibles con el Liverpool.

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