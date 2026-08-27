Las gradas del estadio Spotify Camp Nou se llenaron con miles de banderas independentistas catalanas, la "estelada", durante el partido entre el Barcelona y el Athletic Bilbao (2-0), disputado esta tarde de jueves en el marco de la competición de LaLiga.

Esto se produjo como respuesta al incidente de agresión policial contra un aficionado catalán en Elche, el pasado domingo, tras arrebatarle la bandera independentista.

Un gran número de aficionados del Barcelona se sumó al llamamiento del presidente del club, Joan Laporta, quien pidió convertir el partido en un "acto de reivindicación de la estelada", al considerarla "una bandera que representa a muchos catalanes y seguidores del Barça".

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La iniciativa contó con el apoyo de varias entidades favorables a la independencia de Cataluña, mientras que el despliegue de banderas alcanzó su punto álgido durante la interpretación del himno del Barcelona a través de la megafonía del Camp Nou.

La Asamblea Nacional Catalana reparte 10.000 banderas

Antes del inicio del partido, la Asamblea Nacional Catalana "ANC" repartió cerca de 10.000 banderas independentistas en los alrededores del estadio Camp Nou, según la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales.

Asimismo, Josep Vila, presidente de la Asamblea Nacional Catalana, hizo un llamamiento a ondear banderas independentistas en todos los estadios del país "ante los casos de catalanofobia, xenofobia y violencia totalmente injustificada".

Y afirmó: "La mejor respuesta es llenar los estadios de esteladas con toda dignidad, y no solo en el Camp Nou".

El Barcelona había decidido, ayer miércoles, cancelar un acto de homenaje a sus ocho jugadores campeones del mundo con la selección española, y sustituirlo por un evento de reivindicación de la bandera independentista catalana.

La decisión llegó tras el incidente de agresión policial contra un aficionado del Barcelona, que portaba la bandera independentista durante el partido del equipo en Elche, el pasado fin de semana, un suceso que provocó una amplia polémica política en España.

El Gobierno español anunció la apertura de una investigación sobre el incidente y reconoció que se había producido un "uso desproporcionado de la fuerza". También se confirmó este jueves que el club Barcelona se encargará de proporcionar la cobertura legal al aficionado, que fue golpeado por la policía.

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