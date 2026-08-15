En vídeo: la afición del Al-Nassr sorprende a su nueva estrella con un saludo especial

La afición del Al Nassr quiso saludar a su nuevo jugador portugués, Samu Costa, de una manera especial durante el primer partido del equipo en la nueva temporada.

El Al Nassr recibió al Al Fateh este sábado en el estadio Al Awwal Park, en la primera jornada de la Liga Roshn saudí.

El periodista saudí Ali Al Anzi publicó, a través de su cuenta personal en la red social "X", un vídeo que mostraba a la afición del Al Nassr coreando de forma unánime el nombre de "Costa" en el minuto 11 del encuentro.

El periodista saudí explicó que el cántico se produjo precisamente en ese minuto porque el jugador portugués llevará el dorsal número 11 con el Al Nassr.

Samu Costa no fue titular en el partido, ya que estuvo en el banquillo, mientras que el australiano Ange Postecoglou, entrenador del Al Nassr, apostó por Abdullah Al Khaibari y el brasileño Angelo en el centro del campo.

El jugador de 24 años se incorporó al "Al Alami" durante el actual mercado de fichajes de verano, procedente del Real Mallorca español, y es la única incorporación que ha cerrado el club hasta el momento.