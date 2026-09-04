La afición del Al Ahli saudí sorprendió a su jugador con una reacción inesperada, después de decidir dedicarle silbidos durante el duelo ante el Al Riyadh en la Roshn League.

El Al Ahli recibió a su rival, el Al Riyadh, este viernes, en el estadio de la Ciudad Deportiva Príncipe Abdullah Al Faisal, en la quinta jornada de la Roshn League saudí.

Desde el inicio del partido, la afición del Al Ahli tuvo en su punto de mira a su jugador ucraniano Artem Bondarenko, ya que le dedicó silbidos cada vez que tocaba el balón.

Los silbidos continuaron durante la salida del terreno de juego entre los dos tiempos del encuentro, pese a la ventaja por tres goles a cero, algo que provocó la ira de los jugadores del Al Ahli, quienes pidieron a la afición que apoyara a su compañero.

La afición del Al Ahli había lanzado una fuerte campaña antes del fichaje de Bondarenko procedente del Shakhtar Donetsk ucraniano, en la que exigía que no se cerrara la operación, con el argumento de que quería incorporar jugadores de mayor nivel.

El estado de enfado continuó durante el debut del jugador ucraniano, sobre todo porque presenció la primera derrota del equipo en la presente temporada, ante el Al Khaleej por 1-3, en la cuarta jornada de la Roshn League.

Cabe recordar que Roy Pedro, exdirector deportivo del Al Ahli, se llevó la mayor parte de las críticas de la afición del equipo tras el fichaje de Bondarenko, antes de que el club saudí anunciara su salida del cargo ayer jueves.