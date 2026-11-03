¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Al Shabab v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traducido por

En vídeo: jugador del Al-Ahli saudí sufre una contusión en la cabeza

V. Edoa
Al Ahli vs Al-Taawoun
Al Ahli
Al-Taawoun
1ª División
Francia
Arabia Saudí

Lesión grave

El jugador del Al-Ahli saudí sufrió una conmoción cerebral durante el enfrentamiento ante el Al-Sadd catarí en la Liga de Campeones de Élite de Asia.

El Al-Ahli empató sin goles con el Al-Sadd, en el partido que disputaron ambos ayer lunes, en el estadio Jassim bin Hamad de la capital catarí, Doha, en la cuarta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Élite de Asia.

El partido estuvo marcado por la salida del francés Valentin Atangana, centrocampista del Al-Ahli, en la primera parte, debido a la lesión que sufrió tras un choque involuntario con su compañero Mohamed Soliman Bakr.

El diario saudí "Arriyadiyah" afirmó que las radiografías a las que se sometió el centrocampista francés mostraron que sufrió una leve conmoción en la zona de la cabeza.

Próximos partidos
AHL

AHL

1ª División

07 nov 2026

ALT

ALT

Atangana había sido trasladado a un hospital privado en la capital catarí, Doha, nada más sufrir la lesión, para comprobar su estado, antes de regresar junto a los miembros de la delegación a Yeda.

Está previsto que el jugador de 21 años se someta a más pruebas médicas junto al Al-Ahli hoy martes, con el fin de asegurarse de que no haya ninguna secuela en la zona de la lesión.

Por su parte, la cuenta oficial del Al-Ahli en Instagram publicó un vídeo del jugador, en el que tranquilizó a la afición sobre su lesión, confirmando que es leve, que ya se encuentra bien y que estará listo para los partidos tras el parón internacional.

El "Al-Raqi" no disputará ningún partido nuevo hasta el próximo parón internacional, después del aplazamiento de los partidos de la decimotercera jornada de la Liga Roshn, debido a la reprogramación de los partidos de la Copa Asiática 2027.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google