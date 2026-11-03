El jugador del Al-Ahli saudí sufrió una conmoción cerebral durante el enfrentamiento ante el Al-Sadd catarí en la Liga de Campeones de Élite de Asia.

El Al-Ahli empató sin goles con el Al-Sadd, en el partido que disputaron ambos ayer lunes, en el estadio Jassim bin Hamad de la capital catarí, Doha, en la cuarta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Élite de Asia.

El partido estuvo marcado por la salida del francés Valentin Atangana, centrocampista del Al-Ahli, en la primera parte, debido a la lesión que sufrió tras un choque involuntario con su compañero Mohamed Soliman Bakr.

El diario saudí "Arriyadiyah" afirmó que las radiografías a las que se sometió el centrocampista francés mostraron que sufrió una leve conmoción en la zona de la cabeza.

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Atangana había sido trasladado a un hospital privado en la capital catarí, Doha, nada más sufrir la lesión, para comprobar su estado, antes de regresar junto a los miembros de la delegación a Yeda.

Está previsto que el jugador de 21 años se someta a más pruebas médicas junto al Al-Ahli hoy martes, con el fin de asegurarse de que no haya ninguna secuela en la zona de la lesión.

Por su parte, la cuenta oficial del Al-Ahli en Instagram publicó un vídeo del jugador, en el que tranquilizó a la afición sobre su lesión, confirmando que es leve, que ya se encuentra bien y que estará listo para los partidos tras el parón internacional.

El "Al-Raqi" no disputará ningún partido nuevo hasta el próximo parón internacional, después del aplazamiento de los partidos de la decimotercera jornada de la Liga Roshn, debido a la reprogramación de los partidos de la Copa Asiática 2027.