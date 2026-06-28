En vídeo: Jordania se despide del Mundial tras caer 3-0 ante Argentina

Lionel Messi guió a Argentina a un 3-1 sobre Jordania en Dallas, en la fase de grupos del Grupo 10 del Mundial.

El seleccionador Lionel Scaloni hizo nueve cambios respecto al once que venció a Austria.

Los goles del «Tango» los marcaron Giovanni Lo Celso y Lautaro Martínez, más el propio Messi, que ingresó en la segunda parte y selló la victoria, una advertencia para Cabo Verde, próximo rival en octavos.

Lo Celso abrió el marcador en el 19’ con un espectacular lanzamiento directo de falta. antes de que Lautaro Martínez ampliara la ventaja de penalti a los 31 minutos.

Musa Al-Taamari recortó distancias para Jordania a los 10 del segundo tiempo, pero Lionel Messi sentenció el partido con un tercer gol de tiro libre en el 80, superando el récord de Just Fontaine y Jairzinho al anotar en siete partidos consecutivos en fases finales de la Copa del Mundo.



El primer cuarto de hora mostró un Lo Celso muy activo, y la falta que provocó el tiro libre del 1-0 la cometió Muhannad Abu Taha sobre el centrocampista del Betis.

Lo Celso lanzó la falta desde 20 metros con la izquierda, el balón superó la barrera y entró por la esquina opuesta al portero Yazid Abu Laila, que se lanzó hacia su izquierda.

Martínez rozó el doblete con un disparo que golpeó el larguero, y poco después Leandro Paredes fue derribado por Nizar Al-Rashdan tras un cabezazo, lo que el árbitro István Kovács confirmó como penalti tras revisar el vídeo.

El ariete del Inter de Milán engañó al portero y puso el balón en la esquina.

Poco después del descanso, el poste repelió otro disparo lejano de Martínez, y Jordania recortó distancias al aprovechar un espacio por la derecha y servir un pase raso que el recién entrado tacleó a la red.

El tanto jordano llegó tras un centro raso de Ihsan Haddad desde la derecha que Musa Al-Taamari empujó a la red.

Lionel Messi ingresó al campo en el 60’ entre la ovación del público y marcó en los últimos minutos.

El astro del Inter de Miami fue derribado a 25 metros, se levantó y lanzó un tiro libre raso que el portero Yazid Abu Laila no acertó a detener, colándose por debajo de la barrera.