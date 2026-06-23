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Jordan v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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En vídeo: Jordania reabre las heridas de Argelia en el Mundial

Algeria
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Jordania vs Algeria
Jordania
N. Al Rashdan
Argelia
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EE. UU.

Una imagen histórica de los Nashami

Jordania hizo historia en el Mundial 2026 al adelantarse por primera vez en el marcador, ante Argelia, en la segunda jornada de la fase de grupos. 

El gol histórico lo marcó Nizar Al-Rashdan en el minuto 39, dando a los «Al-Nashami» la ventaja en un momento que la afición Jordana y árabe esperaba desde hace años.

En su debut mundialista y pese a compartir grupo con Argentina y Austria, los «Nashami» mostraron personalidad desde el primer minuto. 

Esta ventaja sitúa a Jordania en la pelea real por avanzar a la siguiente ronda.

Según la red francesa de estadísticas futbolísticas «Stats Foot», Argelia solo ha dejado su portería a cero una vez en 15 partidos mundialistas, ante Inglaterra el 18 de junio de 2010.

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El tanto abre la puerta a la victoria y mantiene viva la ilusión de avanzar a la siguiente ronda.

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