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En vídeo: João Neves sorprende a Ronaldo: ¡No es el mejor de Portugal ni de la liga saudí!

C. Ronaldo
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Al Akhdoud vs Al Nasr FC
Al Akhdoud
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Un jugador del París Saint-Germain sorprende al «Cohete de Madeira»

João Neves, centrocampista del PSG, sorprendió al no incluir a Cristiano Ronaldo entre los mejores de la Liga Saudí ni de la selección portuguesa.

Al preguntarle por los mejores jugadores de varias ligas, incluida la saudí, y de la selección portuguesa, omitió a su capitán en todas sus respuestas.

En Arabia Saudí escogió a su compatriota João Félix, del Al-Nassr, al que definió como «un mago».

Al ser consultado sobre el mejor de la selección, respondió: «Es difícil, pues he elegido a portugueses en la Premier y la Serie A, pero me elegiría a mí mismo».

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Por su parte, el centrocampista del París Saint-Germain, el argentino Lionel Messi, capitán del Inter de Miami y eterno rival de Ronaldo, eligió al mejor jugador de la liga estadounidense.

Neves comparte selección con Ronaldo y João Félix desde octubre de 2023, tras sus actuaciones con el Benfica.

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