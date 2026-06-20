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Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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En vídeo: Jacopo iguala a Van Persie... y Holanda logra su mayor victoria en un Mundial en 12 años

Holanda vs Suecia
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Holanda no le dio a Suecia ninguna oportunidad de remontar

Cody Jacobo brilló con Holanda al anotar dos goles en la victoria 5-1 sobre Suecia, este sábado, en la segunda jornada del Mundial 2026.

Con este doblete, el delantero del Liverpool suma 5 goles en la fase de grupos y empata el récord de Robin van Persie como máximo anotador holandés en esta ronda, según Opta.

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Holanda marcó cinco goles en un Mundial por primera vez desde el 13 de junio de 2014, cuando venció a España 5-1.

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Además, Crescencio Somerville es el tercer holandés que marca en sus dos primeros partidos de un Mundial, tras Memphis Depay y Cody Gakpo.

Holanda había debutado en esta edición del Mundial con un emocionante empate ante Japón (2-2), mientras que Suecia venció a Túnez (5-1).


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