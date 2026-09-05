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Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traducido por

En vídeo: Ivan Toney, enfadado: ¡No entiendo el comportamiento de la afición del Al Ahli!

I. Toney
A. Bondarenko
Al Quadisiya vs Al Ahli
Al Quadisiya
Al Ahli
1ª División
Inglaterra
Ucrania
Arabia Saudí

El delantero inglés expresó su descontento

El inglés Ivan Toney, delantero del Al-Ahli saudí, se unió a las críticas contra la afición del equipo tras la abultada victoria sobre el Al-Riyadh en la Liga Roshn.

El Al-Ahli venció al Al-Riyadh por 5-0, en el partido que enfrentó a ambos la noche de ayer viernes, en el estadio de la ciudad deportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal, en la quinta jornada de la Liga Roshn saudí.

Toney declaró tras el partido, en unas palabras recogidas por el diario saudí "Asharq Al-Awsat": "Íbamos ganando 3-0 al final de la primera parte, y es importante que la afición esté con nosotros".

Y añadió: "Siento que la afición estaba pitando a un jugador en concreto, y no lo entiendo. El jugador no ha cometido ningún error, está aquí y forma parte de la familia, y es importante que permanezcamos todos unidos y que nos apoyemos los unos a los otros".

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Y concluyó: "No puedes pitar a un jugador y luego esperar que rinda bien. No lo entiendo. Está en un país diferente, todavía es joven y soporta una gran presión sobre él. Estamos a su lado, estamos juntos, y eso es lo que hace una familia".

Toney se refiere a los pitos que la afición dirigió al ucraniano Artem Bondarenko, centrocampista del Al-Ahli procedente del Shakhtar Donetsk, que no cesaron desde el principio del partido hasta su final.

Cabe recordar que la afición del Al-Ahli había lanzado con anterioridad una campaña para impedir el fichaje del centrocampista ucraniano, alegando la necesidad de un mejor jugador en el centro del campo, antes de que el club insistiera finalmente en contratarlo.

Aquel fichaje provocó la ira de la afición, especialmente contra el exdirector deportivo portugués Rui Pedro Braz, antes de que se emitiera la decisión de su salida del cargo anteayer jueves.

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