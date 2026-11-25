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El Liverpool se impuso con merecimiento al Club Brujas belga por 3-0 este miércoles por la noche, en partido de la quinta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones.

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Alexander Isak adelantó al Liverpool en el minuto 13 y Florian Wirtz firmó el segundo en el 79, con lo que se confirmó la victoria sin goles en contra del Liverpool por 3-0 sobre el Club Brujas, después de que el delantero sueco anotara su segundo tanto, tercero del Liverpool (83).

El Liverpool mostró una clara superioridad durante todo el partido, apoyado en su orden defensivo y en su rapidez en la transición al ataque. Dominó el centro del campo e impidió que el Club Brujas construyera ataques peligrosos, mientras apostaba por los pases cortos y los movimientos colectivos para generar ocasiones.

Con este resultado, el Liverpool suma 12 puntos y ocupa la quinta posición en la clasificación de grupos, tras cuatro victorias y una derrota. Por su parte, el Club Brujas se queda estancado en 9 puntos, en el duodécimo puesto, con tres victorias y dos derrotas.

El Liverpool saltó al campo con una mentalidad claramente ofensiva y logró imponer pronto su dominio en el juego. El primer gol llegó en el minuto 13 obra del delantero Alexander Isak, que aprovechó una ocasión clara dentro del área para mandar el balón al fondo de la red, adelantar al conjunto inglés y encender a la afición presente en el estadio.

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El Liverpool siguió presionando tras el gol y dominó claramente la posesión, pero no consiguió ampliar la ventaja antes del descanso, por lo que ambos equipos se marcharon a los vestuarios con el 1-0 a favor del conjunto local.

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Minutos antes del pitido final de la primera parte, el partido vivió un momento preocupante cuando el extremo del Liverpool Víctor Muñoz sufrió una dura entrada del jugador del Club Brujas Jorne Spileers. Muñoz cayó al suelo dolorido y, tras ser atendido sobre el terreno de juego, fue retirado en camilla. Abandonó el campo y fue sustituido por Rio Ngumoha.

Getty Images

Al comienzo de la segunda parte, el Liverpool mantuvo su superioridad y su control del centro del campo en busca de sentenciar pronto el encuentro. Lo consiguió con el segundo gol en el minuto 79, obra de Florian Wirtz, que puso el broche a una jugada bien elaborada para situar el 2-0 y confirmar la superioridad de su equipo.

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Alexander Isak marcó el tercer gol del Liverpool en el minuto 82 tras recibir una asistencia del portero Alisson Becker, confirmando el dominio absoluto del Liverpool en el partido y estableciendo el 3-0 ante el Club Brujas, en una acción que puso de relieve el gran momento del delantero sueco y su capacidad para decidir el encuentro.

Pese a los intentos tardíos del Club Brujas por recortar distancias, la defensa del Liverpool y su portero se mantuvieron atentos, y el encuentro terminó con una victoria sin goles en contra que refuerza la posición del Liverpool en la clasificación europea.

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El Liverpool volvió a demostrar su capacidad para imponer su estilo y dominar los grandes partidos, gracias a la eficacia de sus delanteros y a su acierto para aprovechar las ocasiones. El Club Brujas, por su parte, ofreció un rendimiento combativo en algunas fases, pero le faltó la eficacia ofensiva necesaria para medirse a un equipo de la talla del Liverpool.

Con esta victoria, el Liverpool prosigue su buena trayectoria en el torneo y se acerca aún más a asegurar su billete para las eliminatorias, mientras que el conjunto belga necesita mejores resultados en las próximas jornadas para mejorar su posición en el grupo.