En vídeo: Irak cae 5-0 ante Senegal en el Mundial

La selección iraquí quedó eliminada del Mundial 2026 tras perder 5-0 contra Senegal este viernes en Toronto, en la última jornada del Grupo 9.

Con este resultado, Irak queda último en la clasificación del grupo sin sumar ningún punto, por lo que no ha conseguido sumar ni un solo punto en su segunda participación en la historia del Mundial, registrando así la derrota más abultada en la historia de las participaciones de los «Leones del Éufrates» en los Mundiales, mientras que Senegal llegó a 3 puntos y aguarda su posible pase como una de las mejores terceras.

Senegal no dio tregua: en el minuto 3 Jana Gaye disparó fuerte, la defensa despejó a córner. A continuación, en el minuto 4, Abdallah Seck cabeceó un centro preciso, el balón rebotó en el suelo, tocó a Habib Diara y entró en la portería.

En el 10’, el defensa Rebin Solaka despejó mal de cabeza y Sadio Mané robó el balón, quedó solo ante el portero Ahmed Basil y fue derribado por Solaka. El árbitro marcó falta y mostró amarilla, pero tras revisar el vídeo cambió la decisión y expulsó a Solaqa por impedir una ocasión clara; Mané lanzó la falta y Basil la detuvo con brillantez.

El aluvión senegalés continuó y Jacobs estuvo a punto de marcar el segundo en el 33 con un disparo raso que rozó el poste. Mané buscó su primer gol mundialista en el 45+2 con un tiro por encima del larguero. Al inicio del segundo tiempo, Irak perdió a su portero, Ahmed Basil, por lesión, entrando Jalal Hassan.

Senegal avisó en el 47 con un disparo de Diara al poste, y aunque Irak respondió en el 53 con un tiro de Ali Jasim que detuvo Diao,

La respuesta senegalesa llegó rápido: tras una parada de Jalal Hassan a un disparo de Ismaïla Sarr en el 55, Un minuto después, Kamara le robó el balón a Zidane Iqbal y asistió a Sar, que marcó el segundo.

La defensa iraquí se desmoronó y Babi Jay marcó el tercero en el 59 con un disparo potente desde fuera del área. El propio Jay completó su doblete y el cuarto de su equipo en el 71, al rematar de volea un cabezazo de N'Diaye dentro del área.

Sadio Mané pudo marcar en el 74 con un disparo raso, pero el poste lo evitó.

El 5–0 llegó en el 83' por medio de N'Dai con un potente disparo desde la frontal. Así, Senegal selló su amplia victoria y dejó a Irak fuera del torneo.