La selección de Inglaterra remontó su desventaja ante su invitado español para adelantarse por (2-1) antes del final de la primera parte, después de marcar dos goles en apenas 4 minutos, la noche de este sábado en el estadio de Wembley de la capital británica, Londres, dentro de la primera jornada de la Liga de Naciones de la UEFA.

La selección española había abierto el marcador tempranamente por medio de Lamine Yamal, en el minuto dos, después de aprovechar un error en la posesión del balón por parte del defensa del Manchester City, Marc Guéhi, para arrebatárselo y lanzarse con él hacia el área, antes de marcar en la portería del guardameta James Trafford.





Lee también

Klopp intenta despertar a un cadáver

La zona de la lesión de Mbappé aterra al Real Madrid

Y tras una sucesión de ocasiones falladas por parte de España, el extremo del Barcelona, Anthony Gordon, logró establecer el empate en el minuto 36, cuando intercambió el balón con Jude Bellingham, centrocampista del Real Madrid, en un contraataque, antes de avanzar y disparar a la portería del guardameta Unai Simón.

Y no habían transcurrido 4 minutos cuando la estrella del Bayern Múnich, Harry Kane, puso a la selección inglesa por delante (2-1) con un cabezazo que impactó en el lateral del Real Madrid, Marc Cucurella, y besó las redes después de que este último fallara en despejarlo, en el minuto 40.

La selección española afronta el partido en su condición de campeona de la Copa del Mundo 2026, después de vencer a Argentina por un gol a cero en el partido final, además de ser campeona de Europa 2024 a costa de Inglaterra (2-1). Asimismo, "La Roja" disputa el enfrentamiento tras una racha de 38 partidos consecutivos sin derrota.

En cuanto a Inglaterra, es la tercera clasificada del Mundial 2026, después de vencer en un emocionante partido a su vecina Francia (6-4).

El Grupo 3 del Nivel 1 incluye también a las selecciones de Croacia y República Checa, que se enfrentan en el mismo horario.







