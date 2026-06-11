En vídeo: Infantino sorprende a Europa: «Qatar es el mejor país que ha acogido un Mundial»

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, elogió la organización de Catar para el Mundial 2022.

En la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, declaró a BeIN Sports: «Soy consciente de las crisis que atraviesa la edición actual».

Y añadió: «Es un honor estar en el histórico estadio de la Ciudad de México, que vio la coronación de Pelé y Maradona».

Y añadió: «Más de 6000 millones de personas ven el Mundial, y todo marcha de maravilla».

El comité organizador ha hecho todo lo posible para que todo salga bien y hemos resuelto los problemas de esta edición.

Y añadió: «¿El mejor país anfitrión? Catar. Esta edición será histórica, pues varias selecciones pueden ganar y quizá campeone un equipo inesperado».

En 23 ediciones, Europa ha organizado 11 veces el torneo, la última en Rusia 2018.