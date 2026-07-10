Ibrahim Hassan, seleccionador de Egipto, envió una carta de disculpa a la afición tras la eliminación en octavos del Mundial a manos de Argentina.

La selección fue recibida con honores a su regreso este viernes.

En declaraciones a On Sport, Hassan afirmó: «Agradezco a la afición el gran apoyo durante el torneo; siempre sentimos su confianza».

«La selección de Egipto merece más, pero circunstancias ajenas a nuestra voluntad nos afectaron, pese a nuestro compromiso».

«Nos adelantamos 2-0 a Argentina y, de no ser por los graves errores arbitrales que el mundo vio, habríamos seguido adelante», añadió.

Al marcharnos, mucha gente nos pedía disculpas y nos reafirmaba su apoyo. Nunca una selección había recibido tanta solidaridad mundial ni había quedado eliminada de forma tan digna».

Añadió su agradecimiento a los egipcios residentes en el extranjero, adultos y niños, pues el fútbol refuerza su vínculo con Egipto.

Y concluyó: «Nuestro mensaje a los jugadores de Egipto en el Mundial siempre fue que no se detuvieran en esta etapa y que siguieran trabajando con confianza en lo que ofrecen. Además, el cuerpo técnico realizó un esfuerzo enorme; Hossam Hassan se ocupaba de todos los detalles más minuciosos y estudiaba a los rivales de forma continua, y todos se esforzaron al máximo».