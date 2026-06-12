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Traducido por

En vídeo: Hussein Abdulghani afirma que Marruecos representa la esperanza árabe y que la selección de Argelia es muy similar

Brazil vs Marruecos
Brazil
Marruecos
World Cup
Argentina vs Algeria
Argentina
Algeria
Arabia Saudí vs Uruguay
Arabia Saudí
Uruguay
Brasil
Marruecos
EE. UU.
Argentina
Argelia
Arabia Saudí
Uruguay

Por primera vez, ocho selecciones árabes participan en el Mundial.

Hussein Abdul Ghani, exestrella del fútbol saudí, elogió a la selección de Marruecos, al considerar que encarna las esperanzas de todos los árabes en la fase final del Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

El combinado marroquí volverá a la Copa del Mundo menos de cuatro años después de su histórico tercer lugar en 2022, cuando se convirtió en la primera selección árabe y africana en alcanzar las semifinales.

En el programa «Nadina» de «MBC 1» afirmó: «Tengo un mensaje para la selección de Marruecos: sus jugadores deben saber que todos los árabes han depositado sus esperanzas en ellos, no solo los marroquíes».

Y añadió: «Nos han hecho albergar grandes esperanzas con lo que hicieron en el último Mundial, ya que su cuarto puesto nos hizo confiar mucho en ellos, y las expectativas depositadas en ellos han cambiado».

Marruecos integra el Grupo C con Brasil, Escocia y Haití, y debutará ante la selección latinoamericana la madrugada del domingo.

Además, el exjugador elogió a Argelia, a la que ve similar a Marruecos en talento y potencial.

«La selección de Argelia, al igual que la marroquí, tiene jugadores de alto nivel que compiten en las mejores ligas y pueden llegar lejos en el Mundial».

Además, valoró que la clasificación de los mejores terceros facilita el avance de algunos equipos pese a grupos complicados.

Argelia, en el Grupo 10 con Argentina, Austria y Jordania, debutará ante el campeón del mundo la madrugada del miércoles.

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