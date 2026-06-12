Hussein Abdul Ghani, exestrella del fútbol saudí, elogió a la selección de Marruecos, al considerar que encarna las esperanzas de todos los árabes en la fase final del Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

El combinado marroquí volverá a la Copa del Mundo menos de cuatro años después de su histórico tercer lugar en 2022, cuando se convirtió en la primera selección árabe y africana en alcanzar las semifinales.

En el programa «Nadina» de «MBC 1» afirmó: «Tengo un mensaje para la selección de Marruecos: sus jugadores deben saber que todos los árabes han depositado sus esperanzas en ellos, no solo los marroquíes».

Y añadió: «Nos han hecho albergar grandes esperanzas con lo que hicieron en el último Mundial, ya que su cuarto puesto nos hizo confiar mucho en ellos, y las expectativas depositadas en ellos han cambiado».

Marruecos integra el Grupo C con Brasil, Escocia y Haití, y debutará ante la selección latinoamericana la madrugada del domingo.

Además, el exjugador elogió a Argelia, a la que ve similar a Marruecos en talento y potencial.

«La selección de Argelia, al igual que la marroquí, tiene jugadores de alto nivel que compiten en las mejores ligas y pueden llegar lejos en el Mundial».

Además, valoró que la clasificación de los mejores terceros facilita el avance de algunos equipos pese a grupos complicados.

Argelia, en el Grupo 10 con Argentina, Austria y Jordania, debutará ante el campeón del mundo la madrugada del miércoles.