Hossam Hassan, exjugador de la selección egipcia, pronosticó que Canadá eliminará a Marruecos y avanzará a cuartos de final del Mundial.

Durante su participación en el programa ON TARGET de ON Sport, afirmó: «Espero que pase Marruecos, pero Canadá es muy fuerte».

Y añadió: «La selección de Canadá da mucho miedo, y nadie se ha dado cuenta de ello hasta ahora en el Mundial».

Reconoce que Canadá sufrirá ante Marruecos, pero advierte que el encuentro no será fácil.

Añadió que «Marruecos ha superado el miedo a los partidos grandes gracias a la calidad de sus jugadores europeos».

También pronosticó la clasificación de Brasil sobre Noruega y de Suiza sobre Argelia.

Concluyó: «Para mí, Francia es la principal candidata al título».