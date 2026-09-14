El Al Qadisiyah saudí logró una victoria histórica a costa de su invitado, el Al Wasl emiratí, por un marcador de (2-1), la noche de este lunes, en el estadio «Príncipe Mohammed bin Fahd», dentro de las competiciones de la primera jornada de la fase de liga en el torneo de la Liga de Campeones de Élite de Asia.

El partido adquirió una importancia especial para el Al Qadisiyah, que hizo su primera aparición en la Liga de Campeones de Élite de Asia, comenzando así su aventura continental con un valioso triunfo ante el Al Wasl, convirtiéndose en uno de los clubes saudíes que lograron alzarse con la victoria durante su debut en el torneo.

El partido registró la presencia de 7.013 aficionados en las gradas del estadio «Príncipe Mohammed bin Fahd», según lo informado por el diario saudí «Asharq Al-Awsat», en un enfrentamiento que vio la superioridad de los locales y su conquista de los tres puntos.

El Al Qadisiyah afrontó el partido bajo la dirección de su entrenador Brendan Rodgers con una alineación que incluyó a: «Kastelic, Jihad, Nacho, Gaston, Al Shamat, Veigl, Turki, Reijnders, Musab, Al Qahtani y Julián Quiñones».

Por su parte, el Al Wasl comenzó el encuentro bajo la dirección de su entrenador Rui Vitória con una alineación que incluyó a: «Horkas, Abdulrahman Amer, Silva, Buftini, Malheiro, Bubola, Sidibé, Palacios, Jiménez, Serginho y Mehdi Taremi».

El Al Qadisiyah esperó hasta el minuto 57 para inaugurar el marcador, cuando su delantero mexicano Julián Quiñones escribió su nombre en la historia continental del club, tras marcar el primer gol del equipo en la historia de sus participaciones en la Liga de Campeones de Élite de Asia.

El gol llegó después de que Christopher Bonsu Baah enviara un centro preciso al interior del área, al que se elevó Quiñones y lo remató con un potente cabezazo que se alojó en la portería del guardameta Dinko Horkas, poniendo por delante al Al Qadisiyah con un gol a cero.

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El Al Qadisiyah no concedió a su rival la oportunidad de recuperar el aliento, ya que logró ampliar su ventaja apenas cuatro minutos después, concretamente en el minuto 61, cuando el delantero italiano Mateo Retegui consiguió marcar el segundo gol.

Retegui recibió un pase de su compañero Mohammed Abu Al Shamat, antes de colocar el balón en la portería del Al Wasl, otorgando a su equipo una cómoda ventaja y aumentando el sufrimiento del conjunto emiratí durante los minutos restantes del encuentro.

El Al Wasl intentó volver al partido durante los últimos minutos, y logró marcar su primer gol en el sexto minuto del tiempo añadido, por medio de su jugador Leandro Spadassio.

El gol llegó después de que Spadassio recibiera un destacado pase de su compañero Pedro Malheiro, colocando el balón en la portería del Al Qadisiyah y otorgando a su equipo una tardía esperanza de regresar al ambiente del encuentro.

Y pese al gol tardío, el Al Qadisiyah mantuvo su ventaja y resolvió el partido a su favor, saliendo con una victoria histórica en su primera aparición en el torneo continental.

Cada equipo disputa ocho partidos durante la fase de liga en la Liga de Campeones de Élite de Asia, y los mejores ocho clubes de cada región se clasificarán para los octavos de final.

Las rondas finales del torneo se completan en el Reino de Arabia Saudí, donde los clubes participantes buscan continuar su trayectoria continental y llegar lo más lejos posible en la edición actual del torneo.

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