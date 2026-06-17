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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

En vídeo: Harry Kane arruina la alegría de Baturina... y frustra a los croatas por segunda vez

H. Kane
L. Modric
Inglaterra
World Cup
Inglaterra vs Croacia
Croacia
M. Baturina
Inglaterra
Croacia
EE. UU.

¡Una noche de Mundial apasionante!

En la primera jornada del Mundial 2026, Martín Batorina empató para Croacia, pero Harry Kane respondió de inmediato y devolvió la ventaja a Inglaterra.

El tanto llegó en el 37’, tras una jugada liderada por Petar Susić, después de que Harry Kane abriera el marcador de penalti.

Susić recibió en la medular, avanzó y lanzó un pase profundo que superó a la zaga inglesa. Baturina, llegando desde atrás, remató a la izquierda del portero y devolvió el partido a tablas.

La alegría duró solo siete minutos: en el 44, Declan Rice robó en el centro del campo y lanzó un pase profundo por detrás de la defensa. 

Harry Kane controló con el pecho dentro del área y definió raso al rincón más alejado, marcando su doblete y enfriando el festejo croata justo antes del descanso.

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