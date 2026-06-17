En vídeo: Harry Kane arruina la alegría de Baturina... y frustra a los croatas por segunda vez

En la primera jornada del Mundial 2026, Martín Batorina empató para Croacia, pero Harry Kane respondió de inmediato y devolvió la ventaja a Inglaterra.

El tanto llegó en el 37’, tras una jugada liderada por Petar Susić, después de que Harry Kane abriera el marcador de penalti.

Susić recibió en la medular, avanzó y lanzó un pase profundo que superó a la zaga inglesa. Baturina, llegando desde atrás, remató a la izquierda del portero y devolvió el partido a tablas.

La alegría duró solo siete minutos: en el 44, Declan Rice robó en el centro del campo y lanzó un pase profundo por detrás de la defensa.

Harry Kane controló con el pecho dentro del área y definió raso al rincón más alejado, marcando su doblete y enfriando el festejo croata justo antes del descanso.