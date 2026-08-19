El internacional egipcio Hamza Abdelkarim marcó el gol de la ventaja para el Barcelona en la portería del Al-Ahly egipcio, la noche de este miércoles en el estadio "Spotify Camp Nou", en el partido disputado por el Trofeo Joan Gamper.

El gol de Abdelkarim ante su exequipo llegó en el minuto 30, tras un pase raso enviado por el lateral Alejandro Baldé desde la banda izquierda, después de recibir el balón de Raphinha.

El jugador de 18 años se negó a celebrar tras marcar el gol, poniendo las manos bajo su cabeza en señal de disculpa hacia la afición del castillo rojo.

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El partido tiene una importancia especial para Hamza Abdelkarim, que se enfrenta a su antiguo club tras su traspaso al Barcelona de forma permanente, después de haberse incorporado cedido en la segunda mitad de la temporada pasada.

En junio de 2026, el club catalán anunció la activación de la cláusula de compra en el contrato de cesión del joven jugador, firmando otro contrato con el Barça hasta el verano de 2029.

El delantero egipcio llamó poderosamente la atención durante la pretemporada, y marcó un gol en la victoria sobre el Basilea suizo (5-2), además de anotar dos goles en el empate con el Birmingham City inglés (2-2).

Abdelkarim también había aparecido con la selección egipcia en el Mundial 2026, del que Egipto se despidió en los octavos de final, tras la dramática derrota (3-2) ante Argentina.

El Barcelona juega contra el Al-Ahly en la 61ª edición del Trofeo Joan Gamper, en su último partido de preparación antes de disputar las competiciones de la nueva temporada.

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