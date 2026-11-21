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El PSG remontó el gol en contra ante su anfitrión, el Niza, en el Allianz Riviera, y se llevó una valiosa victoria por 3-1 la noche del sábado, en la undécima jornada de la Ligue 1.

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El Niza se adelantó pronto en el marcador con un gol del argelino Mohamed Amine Amoura en el minuto 8.

Sin embargo, el PSG se reorganizó rápidamente y empató por medio de Senny Mayulu en el minuto 31, al transformar con éxito un penalti.

Apenas un minuto después, Désiré Doué firmó el segundo tanto del conjunto parisino tras un centro preciso del lateral marroquí Achraf Hakimi, de modo que el primer tiempo terminó con ventaja visitante por 2-1.

El marcador no se movió en la segunda parte hasta el minuto 85, cuando Ferran Torres anotó el tercer gol del PSG.

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Ya en el tiempo añadido, concretamente en el minuto 90+5, el Niza recortó distancias con su segundo gol, obra del tunecino Ali Abdi.

El PSG suma 26 puntos y es líder de la Ligue 1, mientras que el Niza se queda estancado con 17 puntos en la sexta posición.