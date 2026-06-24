En vídeo: Hakimi afianza el liderato del París Saint-Germain rumbo al Mundial 2026

El jugador del París Saint-Germain Achraf Hakimi marcó este jueves en la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

Hakimi igualó para Marruecos en el 39, tras el 1-0 de Leni Joseph en el 10.









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El seleccionador de Irán afirma: «Nos tratan injustamente en el Mundial... y el partido contra Egipto será la excepción».

Con este tanto, Hakimi se convierte en el sexto jugador del PSG en anotar en el torneo, tras João Neves, Ibrahim M'Baye, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé y Nuno Mendes.

El PSG, bicampeón de la Liga de Campeones, lidera el ranking de clubes con más goles en el torneo, según «stats foot».

La primera parte entre Marruecos y Haití acabó 2-2: Wilson Isidore adelantó a la CONCACAF en el 43’, e Ismail El Saybari igualó para los Leones del Atlas en el 45+1’ tras asistencia de Hakimi.



