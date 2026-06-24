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Morocco v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

En vídeo: Hakimi afianza el liderato del París Saint-Germain rumbo al Mundial 2026

Marruecos vs Haití
Marruecos
Haití
World Cup
A. Hakimi
Paris Saint-Germain
Marruecos
Haití
EE. UU.
Francia

El vigente campeón de Europa se impone con fuerza en la escena mundial

El jugador del París Saint-Germain Achraf Hakimi marcó este jueves en la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

Hakimi igualó para Marruecos en el 39, tras el 1-0 de Leni Joseph en el 10.



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Con este tanto, Hakimi se convierte en el sexto jugador del PSG en anotar en el torneo, tras João Neves, Ibrahim M'Baye, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé y Nuno Mendes.

El PSG, bicampeón de la Liga de Campeones, lidera el ranking de clubes con más goles en el torneo, según «stats foot».

La primera parte entre Marruecos y Haití acabó 2-2: Wilson Isidore adelantó a la CONCACAF en el 43’, e Ismail El Saybari igualó para los Leones del Atlas en el 45+1’ tras asistencia de Hakimi.


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