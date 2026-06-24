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Morocco v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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En vídeo: Haití rompe la racha marroquí que duraba desde el gol de Cristiano Ronaldo

Marruecos vs Haití
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Colombia vs Portugal
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Haití sorprendió a Marruecos con un gol que le dio la ventaja

Haití acabó con la racha positiva de Marruecos en la tercera jornada del Mundial 2026.

Leni Joseph abrió el marcador en el minuto 10 con un toque de talón que rebotó en el portero Yassine Bono y entró en la portería.

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Fue la primera vez que Marruecos encajaba un gol en la fase de grupos desde el 20-6-2018, cuando Portugal ganó 1-0 en Rusia.

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El gol de los “marineros” lo marcó Cristiano Ronaldo en el minuto 4.

Antes, los “Leones del Atlas” habían empatado con Brasil (1-1) y vencido a Escocia (1-0).



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