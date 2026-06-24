En vídeo: Haití rompe la racha marroquí que duraba desde el gol de Cristiano Ronaldo

Haití acabó con la racha positiva de Marruecos en la tercera jornada del Mundial 2026.

Leni Joseph abrió el marcador en el minuto 10 con un toque de talón que rebotó en el portero Yassine Bono y entró en la portería.

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El seleccionador de Irán afirma: «Nos tratan injustamente en el Mundial... y el partido contra Egipto será la excepción».

Fue la primera vez que Marruecos encajaba un gol en la fase de grupos desde el 20-6-2018, cuando Portugal ganó 1-0 en Rusia.

El gol de los “marineros” lo marcó Cristiano Ronaldo en el minuto 4.

Antes, los “Leones del Atlas” habían empatado con Brasil (1-1) y vencido a Escocia (1-0).







