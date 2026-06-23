Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

En vídeo: Haaland y sus compañeros encienden el Mundial con la emblemática celebración vikinga

Noruega
World Cup
Noruega vs Senegal
Senegal
E. Haaland
Noruega
Senegal
EE. UU.

Como si fuera una incursión...

En la segunda jornada del Mundial 2026, Noruega venció a Senegal y, tras el pitido final, sus jugadores protagonizaron una celebración épica que recordó a las antiguas ceremonias vikingas.

Al pitido final, los jugadores se alinearon en el centro del campo, liderados por Erling Haaland y Martin Ødegaard. Entonces comenzó el ritual: golpes rítmicos en el pecho y gritos de guerra que evocaron a los antiguos vikingos.

La historia del grito legendario

La celebración no es casual: los historiadores cuentan que, durante sus incursiones, los guerreros vikingos se ponían de pie en sus barcos y lanzaban esos gritos atronadores para aterrorizar a sus enemigos y alentar a los combatientes antes de desembarcar.

Los noruegos han revivido ese legado: mismo ritmo, misma fuerza, misma mirada. Los jugadores se volvieron guerreros, el campo un escenario de invasión y el público un testigo de un viaje milenario.

World Cup
Noruega crest
Noruega
NOR
Francia crest
Francia
FRA
World Cup
Senegal crest
Senegal
SEN
Irak crest
Irak
IRQ

El mundo aplaude a los vikingos.

Los vídeos de la celebración se difundieron de inmediato: millones de visualizaciones en horas y comentarios que la bautizaron como «la celebración icónica del Mundial». Incluso la afición de Senegal, pese a la derrota, se puso en pie para aplaudir el espectáculo.

El seleccionador noruego lo resumió así: «Queríamos mostrar nuestro espíritu. Somos descendientes de los vikingos y hoy hemos luchado como ellos. Esta victoria es para nosotros, y la celebración, para nuestra historia».

Anuncios