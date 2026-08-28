El Manchester City logró su segunda victoria en la nueva edición de la Premier League al imponerse a domicilio ante el Crystal Palace (4-1), la tarde de este viernes en el estadio de Selhurst Park, en la segunda jornada de la Premier League inglesa.

El Manchester City, dirigido por el técnico Enzo Maresca, continuó su positivo arranque en la Premier League tras su triunfo ante el Bournemouth en la primera jornada (2-1), elevando su cuenta a 6 puntos como líder provisional de la clasificación, mientras que el Crystal Palace se quedó sin puntos, tras su derrota en el partido inaugural ante el Everton (2-0), situándose en el último puesto.





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Erling Haaland abrió el marcador para el Manchester City en el minuto 17, después de rematar un centro de Antoine Semenyo y colocar el balón de cabeza en la red de Dean Henderson.

Rayan Cherki amplió la ventaja del City en el minuto 54, tras irrumpir en el área y regatear a más de un defensa, antes de disparar con su pierna izquierda al ángulo inferior, aprovechando un pase de Phil Foden.





El Crystal Palace recortó distancias apenas dos minutos después, con un gol en propia puerta que llegó tras un tiro libre ejecutado por Jeremy Pino, que rebotó en el travesaño y luego chocó con el portero del Manchester City, Gianluigi Donnarumma, antes de alojarse en la red.

Pero Cherki volvió a marcar su segundo tanto personal, y el tercero del Manchester City, en el minuto 59, con un disparo desde fuera del área, tras un pase de Josko Gvardiol.

Y en el minuto 84, Haaland repitió lo que había hecho Cherki, al añadir su segundo gol y el cuarto del City, con un potente disparo desde una posición cercana a la portería, tras una arrancada y un pase de Foden, para que el partido terminara con la victoria de los visitantes (4-1).

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