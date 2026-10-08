Si había alguna duda sobre el grado de compromiso de los jugadores del Manchester City, en pleno caso del club inglés y su condena por cometer infracciones financieras en la Premier League, la estrella del equipo, Erling Haaland, fue de los primeros en pronunciarse.

El diario As publicó las declaraciones de Haaland, durante una entrevista con los medios oficiales del club, antes del partido de los Citizens ante el Liverpool en el estadio de Anfield.

Haaland habló, sin hacer ningún comentario sobre la decisión de la comisión independiente que condenó oficialmente al Manchester City, acerca de su vínculo con el club.

El delantero noruego dijo: «Este lugar me importa mucho, y el Reino Unido en general. Mi familia ha vivido aquí durante 10 años. Es un lugar especial para nosotros».

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Y añadió: «El Manchester City me importa mucho, y la afición también me importa mucho. Yo mismo soy aficionado del club y siento que les pertenezco».

Y recalcó: «Debemos permanecer unidos, apoyarnos mutuamente y ser positivos. Pase lo que pase en la vida, siempre debemos sonreír, ser positivos, mirar hacia adelante e intentar ganar los partidos de fútbol y disfrutar del momento».

Según informó el periodista David Ornstein, no existen cláusulas de descenso en los contratos de los jugadores del Manchester City, porque nunca imaginaron que llegaría ese día, después de haber afirmado siempre su inocencia en este caso.

La visita de los hombres del entrenador Enzo Maresca al estadio de Anfield, prevista para el próximo domingo, será la primera aparición del City tras darse a conocer su condena en la investigación relacionada con la Premier League.

Haaland dijo: «Jugar ante el Liverpool siempre es algo especial. Los partidos allí, en Anfield, siempre son especiales. He ganado allí, he empatado y también he perdido allí».

Y aclaró: «Cada partido en la Premier League es diferente, y cada partido ante el Liverpool siempre es especial. Creo que la afición del Manchester City disfrutará de su momento».











