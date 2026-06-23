El Mundial 2026 ya batió el récord de goles en una Copa del Mundo. Las selecciones marcaron más de 130 tantos antes de terminar la segunda jornada de grupos.

El segundo tanto de Cristiano Ronaldo —el tercero de Portugal— ante Uzbekistán en la segunda jornada del Grupo 11 fue el gol 137 del torneo (tras 45 partidos).

Según Opta, ya es la fase de grupos con más goles de la historia.

Ya superó el registro de 2014, que sumó 136 tantos en 48 encuentros.

Después del tanto de Ronaldo, Abdulvahid Nematov, portero uzbeko, marcó en propia puerta y Rafael Leão añadió el quinto, por lo que el partido terminó 5-0 para los europeos.

La cifra puede seguir creciendo, pues ahora hay 48 selecciones y más encuentros en la fase de grupos.

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