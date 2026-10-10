Anthony Gordon abrió el marcador para el Barcelona en el minuto 2 del duelo ante el Getafe, este sábado, en el estadio Spotify Camp Nou, en el marco de la octava jornada de LaLiga.

El gol de Gordon llegó tras regatear a tres defensores del conjunto visitante, en el borde del área, antes de disparar un balón que se desvió en uno de los jugadores rivales y acabó en el fondo de la red.

Con este tanto, el extremo inglés elevó su cuenta a 9 contribuciones goleadoras en todas las competiciones esta temporada, con 4 goles y 5 asistencias.

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El Barcelona disputa el encuentro con la ausencia de su capitán y goleador Raphinha por lesión, lo que ha llevado al técnico Hansi Flick a dar entrada como titular al otro brasileño, Gabriel Jesus, por primera vez desde su llegada al equipo.

La alineación del Blaugrana fue la siguiente:

Portería: Joan García

Defensa: Jules Koundé, Eric García, Gerard Martín, Xavi Espart

Centro del campo: Rodri, Gavi, Dani Olmo

Ataque: Lamine Yamal, Gabriel Jesus, Anthony Gordon

El Barça entró en el partido como líder de LaLiga con 21 puntos, a dos de ventaja sobre el Atlético de Madrid, segundo clasificado, mientras que el Getafe ocupa la 12ª posición con 8 puntos.



