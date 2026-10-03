La selección de Inglaterra mantuvo su contundente superioridad sobre su anfitriona, Croacia, en el encuentro que se disputa en el estadio "Rujevica" de Rijeka, correspondiente a la tercera jornada de la Liga de Naciones de la UEFA, donde Anthony Gordon y Bukayo Saka añadieron el tercer y cuarto gol, por lo que la primera parte terminó con ventaja de los visitantes (4-0).

En el minuto 39, Jarell Quansah envió un centro desde la banda derecha para que Gordon rematara de cabeza a la red de su compañero en el Barcelona, el portero Dominik Livakovic, marcando el tercer gol.

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El gol llegó tras 3 intentos previos de Gordon que Livakovic repelió, en los minutos tres, nueve y veinticinco.

Gordon ya había dado la asistencia del segundo gol, que marcó en el minuto 21 Jude Bellingham, quien a su vez asistió en el primer gol de Harry Kane en el minuto 8.

Poco antes del final de la primera parte, Inglaterra lanzó un contraataque en el que Bellingham envió un centro a Saka, para que la estrella del Arsenal colocara el balón en la red marcando el cuarto gol.

El gol de Saka llegó pocos minutos después de la ocasión más peligrosa de Croacia en la primera parte, cuando Mateo Kovacic regateó a la defensa inglesa y al portero, pero desperdició el balón desde corta distancia ante una portería casi vacía.



