En vídeo: fuerte discusión entre Ibrahim Hassan y el personal de seguridad del Hotel Al-Fara'na

Ibrahim Hassan, director de la selección egipcia, discutió con un agente de seguridad del hotel de Dallas donde se aloja el equipo, horas antes del partido de la ronda de 32 contra Australia.

Según el periódico «Al-Masry Al-Youm», una fuente de la selección egipcia atribuyó el incidente al trato de los agentes hacia los aficionados egipcios concentrados frente al hotel.

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La fuente añadió: «Los aficionados egipcios querían hacerse algunas fotos de recuerdo con los jugadores, pero los agentes de seguridad intervinieron y los trataron con dureza, lo que provocó la ira de Ibrahim Hassan, quien manifestó su desacuerdo con su actuación».

Añadió que la situación fue sencilla y no afectará la concentración del equipo de cara al partido contra Australia.

Egipto terminó segunda del Grupo 7 con 5 puntos, por detrás de Bélgica por diferencia de goles, y Australia fue segunda del Grupo 4 con 4 puntos, superando a Paraguay también por goles.

El ganador de este duelo se medirá en octavos al vencedor del Argentina-Cabo Verde.



