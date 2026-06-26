En vídeo: Francia aplasta a los vikingos sin Deschamps y manda un mensaje de advertencia a Suecia

Francia lidera su grupo en el Mundial 2026 tras golear 4-1 a Noruega en la última jornada.

Los «Gallos» dominaron desde el inicio y mostraron su candidatura al título con un ataque que desarmó a los «Vikingos» y les clasificó con antelación.

Ousmane Dembélé, quien brilló en ausencia del seleccionador Didier Deschamps por el fallecimiento de su madre, lideró la goleada.

Dembélé abrió el marcador en el 7 tras pase de Kylian Mbappé, marcó el segundo (20) de nuevo asistido por Mbappé, y Thelonious Aasgaard recortó para Noruega (21) tras pase de Andrés Schildrop.

Dembélé completó su hat-trick en el 32 tras pase de Tchouaméni, y ⁨Désiré Doué⁩ cerró la cuenta en el 90+4 con asistencia de ⁨Bradley Barcola⁩.

Francia, primera de grupo, se medirá en dieciseisavos al tercer clasificado de los grupos C, D, F, G o H, mientras que Noruega, segunda, se enfrentará a Costa de Marfil.

Primera parte: Dembélé entra en la historia de Francia

El encuentro comenzó con un potente disparo de Mbappé al larguero. Francia respondió con un despeje defensivo tras una jugada noruega en su área.

En el 7, Dembélé abrió el marcador tras asistencia de Mbappé, con un disparo raso desde dentro del área.

Larsson respondió con un disparo alto y Mbappé, tras entrar por la izquierda, obligó al portero a una difícil parada.

En el 20, Dembélé firmó el 0-2 al rematar desde fuera del área tras otro pase de Mbappé.

En el 21, Thelonious Aasgaard recortó distancias para Noruega con un gran disparo desde el centro del área tras asistencia de Andreas Schieldrup: 1-2.

Noruega siguió presionando y, tras una buena jugada por la izquierda, Upamecano cortó el pase antes de que llegara a Larsson.

En el 32’, Ousmane Dembélé completó su hat-trick al recibir un pase de Aurélien Tchouaméni y disparar con la izquierda desde el centro del área, batiendo la esquina inferior izquierda y fijando el 1-3 con el que acabó la primera parte.

Segunda parte: Minian impide que Noruega marque

La segunda parte comenzó con fuerza para Noruega, que obtuvo un penalti en los primeros minutos.

Jørgen Strand Larsen lanzó el penalti con un potente disparo con la derecha hacia la esquina inferior derecha, pero el portero Mike Maignan lo detuvo con gran maestría, privando a Noruega de la oportunidad de adelantarse en el marcador.

La selección francesa siguió atacando y Kylian Mbappé rozó el gol con un disparo desde dentro del área que se marchó por encima de la portería noruega.

En el 65, Mathis Cherki reemplazó a Michael Olis y Bradley Barcola entró por Ousmane Dembélé.

Mbappé buscó rematar los centros, sin éxito. Por su parte, Oscar inquietó con sus regates y pases en profundidad.

Aurélien Tchouaméni vio la amarilla por una falta dura, y la presión noruega siguió con Óscar, que falló una ocasión clara tras una intervención de Upamecano.

Francia mantuvo su solidez defensiva y frenó los intentos noruegos, pese a la insistencia de sus centrocampistas.

La primera parte terminó con un contraataque francés que Barkola remató desde un ángulo cerrado, generando un córner.

En los minutos finales ambos equipos buscaron la portería rival, pero el marcador no se movió hasta la aparición de Désiré Doué.

En el 90+4, Doi se elevó y cabeceó un centro de Barkola al ángulo derecho.

El cuarto tanto sentenció el partido y dio a Francia el liderato del grupo.