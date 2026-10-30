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Traducido por

En vídeo: Flick sorprende a Yamal: la coronación de Kane es "merecida" y podríamos cerrar un fichaje defensivo

Barcelona vs Alavés
Barcelona
Alavés
Primera División
H. Flick
L. Yamal
H. Kane
España

Yamal tiene el nivel que lo hace merecedor de ganar el Balón de Oro

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Hansi Flick, entrenador del Barcelona, no descartó el fichaje de un central durante el próximo mercado de invierno.

La racha de victorias del Barcelona esta temporada se detuvo con las derrotas ante el Paris Saint-Germain y el Real Madrid.

El Barcelona se prepara para enfrentarse al Deportivo Alavés mañana sábado, en la jornada 11 de LaLiga española.

El diario AS publicó las declaraciones de Flick durante la rueda de prensa, en las que dijo: "¿Fichará el club a un central? Hablé sobre este tema cuando se abrió el mercado de fichajes, y dije que siempre buscamos lo mejor para el equipo y la manera de mejorarlo".

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31 oct 2026

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Y continuó: "Veremos qué ocurre. Todavía tenemos unas semanas por delante antes de que se abra el mercado de invierno. Hablamos a diario sobre muchos asuntos con Deco, Bojan y los miembros de mi cuerpo técnico. Si podemos hacer algo, quizá lo hagamos".

Sobre la fragilidad del sistema defensivo, comentó: "Al final, defender no es responsabilidad únicamente de la línea defensiva, sino que el delantero también participa en la labor defensiva. Todos somos responsables de ello".

Y afirmó: "En primer lugar, no debemos perder el balón con facilidad. Perdimos algunos balones ante el Real Madrid, y eso no es bueno. Suele pasarnos, y debemos jugar con más inteligencia y concentración".

Y añadió: "Cuando defendemos dentro del área, también es importante vigilar bien a los rivales, y eso tampoco lo hicimos. Tenemos que mejorar estos aspectos. Los entrenamos, los tenemos en cuenta y hablamos sobre ellos con los jugadores".

Sobre la derrota de Lamine Yamal en la carrera por el Balón de Oro, comentó: "Harry Kane también merecía ganarlo. Ya conocéis mi opinión sobre Lamine; creo que tiene el nivel que lo capacita para ganar este premio. Se lo he dicho a él y al equipo".

Flick continuó: "Al igual que Pau Cubarsí merecía ganar el premio Kopa, pues ha hecho una temporada excepcional y un gran Mundial".

Y señaló: "Pero lo que veo y lo que siento es que estoy muy orgulloso de Yamal. Su reacción fue buena, y lo que veo en los entrenamientos es que tiene una gran concentración. Así es como actúan los campeones, y estoy muy contento de que vaya por este camino y tenga esta mentalidad".

Y concluyó: "Lo aceptamos. Y me alegra que este asunto haya terminado, para que podamos centrarnos en cosas muy importantes para nosotros".

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