Firas Al-Buraikan, delantero del Al-Ahli y de la selección de Arabia Saudí, puso a su compañero Abdullah Al-Hamdan, jugador del Al-Nassr, en una situación incómoda, con dos goles en las dos primeras jugadas de ataque en la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27".

La selección de Arabia Saudí se enfrentó a su homóloga de Omán, este sábado, en el estadio Al-Inma de Yeda, en la segunda jornada de la fase de grupos del torneo del Golfo.

La selección de Arabia Saudí abrió el marcador en el minuto 12 del partido, por medio de Firas Al-Buraikan, quien remató de cabeza un centro de Saleh Abu Al-Shamat al fondo de la red.

Al-Buraikan añadió su segundo gol y el tercero para la selección de su país en el minuto 34 del partido, después de intercambiar el balón con Sultan Mandash y disparar un potente balón que el portero omaní no logró detener.

El primer gol fue el primero que Arabia Saudí marcó por sí misma en el torneo del Golfo, después de que su único tanto en la portería de Kuwait en el partido anterior fuera en propia puerta, por medio de Yousef Al-Haqan, defensa de Kuwait.

Al-Buraikan logró marcar en las dos primeras jugadas de ataque reales que tuvo en el "Golfo 27", después de haber participado como suplente durante unos pocos minutos en el partido anterior contra Kuwait, sin lograr marcar ni amenazar la portería.

Los dos goles de Al-Buraikan pusieron a Abdullah Al-Hamdan en una situación incómoda, después de haber ofrecido un rendimiento pobre en el partido contra Kuwait y de fallar en más de una ocasión frente a la portería.

Al-Hamdan fue objeto de amplias críticas por su nivel en el partido ante Kuwait, antes de que el griego Georgios Donis, director técnico de la selección de Arabia Saudí, decidiera dejarlo fuera del once titular ante Omán y alinear a Al-Buraikan en su lugar.