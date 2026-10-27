En vídeo: ¿favoreció el arbitraje a Marruecos? Mustapha Hadji responde a la pregunta de Kooora con una respuesta ambigua

La respuesta de Mustapha Hadji, leyenda de la selección de Marruecos, fue ambigua ante la pregunta de Kooora sobre las acusaciones dirigidas al arbitraje de favorecer a Marruecos.

La selección marroquí alcanzó la final de la Copa Africana de Naciones 2025, que acogió a comienzos de este año, ante Senegal, mientras que la identidad del campeón del continente sigue sin conocerse a la espera del fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en el famoso caso.

El torneo fue testigo de acusaciones al arbitraje de favorecer al anfitrión, y estas acusaciones se agudizaron en el partido final después de que los jugadores de Senegal mostraran su objeción a la decisión del árbitro congoleño Jean Jacques Ndala de conceder un penalti a favor de Marruecos en los últimos minutos del tiempo reglamentario del encuentro.

Los jugadores de la selección senegalesa abandonaron el terreno de juego en protesta por la decisión arbitral, lo que provocó posteriormente una crisis que no ha terminado hasta ahora.

Al ser preguntado sobre estas acusaciones, Hadji no ofreció una respuesta tajante, sino que se limitó a señalar la fuerza de la selección de Marruecos sobre el terreno de juego, y a reclamar que se eleve el nivel de los árbitros del continente.

La leyenda de la selección marroquí dijo, en una entrevista en vídeo para Kooora que se publicará más adelante: «La selección de Senegal es muy, muy fuerte, y habríamos deseado ganar la Copa de África en el campo, pero antes del partido final jugamos contra selecciones fuertes también, como Nigeria, Malí y Camerún, por lo que el camino hacia la final fue difícil».

Y añadió: «La selección marroquí fue fuerte y superó a todos los rivales dentro del campo tras ofrecer un alto nivel antes del problema que ocurrió en el partido final».

Hadji concluyó sus declaraciones al respecto diciendo: «Deseo que los árbitros africanos estén a un alto nivel como los jugadores; no puede ser que las selecciones africanas y los jugadores tengan un nivel magnífico y el arbitraje en el continente esté por debajo del nivel».

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