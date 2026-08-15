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imago-sport-1081063843.jpgAbdullah Ahmed

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En video: exjugador saudí: el Al-Hilal no ganará ni la Liga ni Asia con Inzaghi

Al-Raed vs Al Hilal
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Al-Fayha vs Al Hilal
Al-Fayha
1ª División
S. Inzaghi
Arabia Saudí
Italia

El entrenador italiano es objeto de duras críticas

Un exjugador saudí cargó las críticas contra el italiano Simone Inzaghi, director técnico del Al-Hilal, asegurando que "El Líder" no ganará con él el título de la Roshn Saudi League ni la Liga de Campeones de Asia de la Élite.

Inzaghi dirigió al Al-Hilal en la victoria sobre el Al-Faisaly por 4-2, la noche de ayer viernes, en el estadio Kingdom Arena de la capital saudí, Riad, en la primera jornada de la Roshn Saudi League.

Pese a ello, Abdulrahim Jizawi, exjugador del Al-Ahli y del Al-Ittihad, criticó al director técnico italiano por el descenso en el nivel del Al-Hilal en el segundo tiempo y por encajar dos goles en 5 minutos.

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Jizawi declaró, en unas declaraciones al programa "Dorina Ghair" del canal "Al-Saudiya": "Soy una de las personas convencidas de que es imposible que (Simone) Inzaghi sea entrenador del Al-Hilal".

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Y explicó: "En el primer tiempo el Al-Hilal estuvo bien, pero desde el inicio del segundo tiempo y hasta el cuarto gol (en el minuto 82), solo vimos al portero del Al-Faisaly unas pocas veces. ¿Es posible que este sea el Al-Hilal?".

Y concluyó: "Este equipo quiere competir por la liga y ganar títulos, pero con Inzaghi solo ganará la Copa del Rey, y será imposible que gane el título de la liga o de la Élite".

Cabe recordar que el entrenador italiano llevó al Al-Hilal a ganar la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas la temporada pasada, pero perdió la Roshn Saudi League en favor del Al-Nassr, y se despidió de la Liga de Campeones de Asia de la Élite en los octavos de final ante el Al-Sadd catarí.

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