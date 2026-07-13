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Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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En vídeo: exjugador inglés asegura que «Vamos a mandar a Messi a la cama»

Inglaterra vs Argentina
Inglaterra
Argentina
World Cup
J. Cole
L. Messi
Inglaterra
Argentina

Joe Cole, exjugador de Inglaterra, habló sobre la semifinal del Mundial contra Argentina el miércoles.

Lionel Messi, capitán de Argentina, se alista para enfrentar por primera vez a los Tres Leones.

«Debemos neutralizar a Messi y sacarlo del partido», afirmó Cole en el pódcast «The Rest Is Football».

Y añadió: «Nuestra selección inglesa es superior; llegaremos a la final».

Jole Cole añadió: «Siento en lo más profundo de mi corazón que vamos a derrotar a Argentina».

World Cup
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
Argentina crest
Argentina
ARG

Inglaterra alcanzó las semifinales al vencer 2-1 a Noruega en cuartos, tras prórroga.

La actual campeona, Argentina, avanzó tras ganar 3-1 a Suiza en tiempo extra.

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