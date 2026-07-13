Joe Cole, exjugador de Inglaterra, habló sobre la semifinal del Mundial contra Argentina el miércoles.

Lionel Messi, capitán de Argentina, se alista para enfrentar por primera vez a los Tres Leones.

«Debemos neutralizar a Messi y sacarlo del partido», afirmó Cole en el pódcast «The Rest Is Football».

Y añadió: «Nuestra selección inglesa es superior; llegaremos a la final».

Jole Cole añadió: «Siento en lo más profundo de mi corazón que vamos a derrotar a Argentina».

Inglaterra alcanzó las semifinales al vencer 2-1 a Noruega en cuartos, tras prórroga.

La actual campeona, Argentina, avanzó tras ganar 3-1 a Suiza en tiempo extra.